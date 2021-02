San Valentino, i videogame da giocare in coppia

Le misure per il contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 limiteranno i festeggiamenti per San Valentino, strada dunque a valide alternative per celebrare la ricorrenza. Una distrazione videoludica in questi tempi pandemici è fornita dalle console di nuova e vecchia generazione, e soprattutto dalle possibilità di giocare in coppia, sia da remoto che nella stessa stanza.



LE NOVITÀ

Tra i titoli più interessanti per trascorrere un San Valentino alternativo, vi proponiamo una lista di nuovi videogiochi e vecchie glorie, adatti anche a chi è in genere avverso verso questo tipo di tecnologia. Il più interessante nell'ambito dei platform game (un sottogenere dei videogiochi d'azione in cui l'evoluzione dell'avventura si sviluppa in livelli da superare, generalmente costituiti in piattaforme su più piani), è Sackboy, che può essere giocato anche in modalità co-op (ovvero con più giocatori collegati in contemporanea da remoto). Disponibile sia per PlayStation 4 che PlayStation 5 garantisce un'esperienza di gioco in 3D. Guidare Sackboy, l'eroe di juta, verso il suo destino offre dunque un intrattenimento di gran qualità, con livelli a difficoltà crescente, ma mai impossibili.



FUORI DAGLI SCHEMI

Mario Kart Live: Home Circuit è la soluzione ideale per chi non ama poltrire sul divano. Disponibile per Nintendo Switch la particolarità del gioco è l'ambientazione non virtuale, ma casalinga. Nella confezione in vendita sono disponibili due vetture telecomandate, una di Mario l'altra di Luigi (gli iconici protagonisti della saga videoludica di Super Mario) con una telecamera incorporata che riprenderà, e trasmetterà in diretta sulla console, il vostro soggiorno (o l'ambiente in cui deciderete giocare). Un modo alternativo per vivere la casa da un'altra prospettiva.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled: in esclusiva su PlayStation è disponibile il pacchetto della trilogia rimasterizzata del cult di fine millennio, insieme al videogioco di guida della serie Bandicoot, che permette una caratterizzazione maggiore del kart, una scelta più vasta di arene e 13 piste con personaggi e modalità di battaglia diverse. L'offerta bundle del platform game con protagonista Crash vi permetterà di fare un salto indietro nel tempo, rivivendo le avventure giocate quasi vent'anni fa (con una qualità nettamente migliorata).



STILE ARCADE

Scott Pilgrim Vs The World The Game: in stile arcade il picchiaduro cult del 2010 torna con una nuova versione celebrativa per l'anniversario della prima decade dal lancio. Ispirato al fumetto, e all'omonimo film di Edgar Wright (con Chris Evans nel cast), il multiplayer, disponibile su Xbox One, PlayStation 4, Pc e Nintendo Switch, è un prodotto videoludico fruibile in quattro ore, con un tasso di difficolta crescente. Adattando il 16-bit a un contesto contemporaneo, e con diversi omaggi alla cultura pop, è ideale per chi è alle prime armi e vuole sperimentare, sull'onda della nostalgia anni '80, con un genere molto diverso rispetto i precedenti videogame proposti.



MASTERCHEF

Se cucinare non è il vostro forte, e preferite ordinare d'asporto, Overcooked è il gioco perfetto per voi, che vi permetterà di sperimentare ogni tipologia di cucina, trasformandovi, seppur virtualmente, in provetti Masterchef. Declinato nel corso degli anni in diverse versioni multipiattaforma la più recente disponibile è il bundle All You can Eat, che accosta il gioco originale (adattato in 4K e per la prima volta in multiplayer) a nuove integrazioni, livelli e chef. Rimasterizzato per l'occasione anche per Xbox Series X e PlayStation 5.

