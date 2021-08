Mercoledì 11 Agosto 2021, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 23:09

E fu così che arrivò anche la terza generazione dei cosiddetti foldable, ovvero gli smartphone piegabili. Anche questa volta è Samsung ad essere l'apripista con due modelli appena presentati con visibili miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. I due modelli in questione sono il Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G e, insieme a questi l'azienda sudcoreana ha anche lanciato i nuovi auricolari Buds2 e gli smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Samsung, i nuovi foldable: Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3

Ma parliamo dei nuovi smartphone. Il Galaxy Z Fold3 5G è il dispositivo ideale per il multitasking, grazie al suo mega display principale Infinity Flex da 7,6 pollici senza interruzioni grazie alla fotocamera posta sotto il display. Con la nuova tecnologia Eco2, lo schermo è il 29% più luminoso rispetto al Fold2 e consuma meno energia. La novità dello Z Fold3 è data dall'introduzione della S Pen funzionale per rendere appunti durante una video call o controllare una to-do list mentre si leggono le email. La versione Pro della S Pen permette di trasferire con un semplice click su tutti gli altri device Samsung che supportano S Pen. Tornando allo smartphone Fold3 sono state migliorate le funzioni multitasking con la finestra Multi-active aggiornata e inoltre il design è più elegante, sottile e leggero, disponibile in tre colorazioni: nero, verde e argento.

Il Galaxy Z Flip3 5G si presenta con un design rinnovato e con un display esterno quattro volte più grande e che permette di leggere notifiche e messaggi senza aprire lo Z Flip3. Peraltro è possibile anche scattare una rapida foto o girare un video direttamente dallo schermo esterno mantenendo il dispositivo chiuso. Tanti nuovi widget permettono di fare tante altre attività come ad esempio pagare con Samsung Pay direttamente dal display esterno.

Il design è ancora più curato grazie alla disponibilità di quattro colorazione alla moda - Cream, Green, Lavender e Phantom Black – e ad altre tre tonalità esclusive (Gray, Pink e White) disponibili solo su Samsung.com.

Entrambi i modelli sono caratterizzati da un'alta qualità produttiva: per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, Z Fold3 e Z Flip3 hanno la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8. Inoltre, entrambi i dispositivi sono realizzati con il nuovo Armor Aluminum, l’alluminio più resistente mai utilizzato su uno smartphone e hanno superato un severo test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure.

Galaxy Buds2, auricolari confortevoli e dal suono premium

Queste nuove auricolari wireless Galaxy Buds2 si uniscono alle Galaxy Buds Live e a Galaxy Buds Pro. Questo nuovo modello si caratterizza dall'essere gli auricolari di Samsung più piccoli e leggeri di sempre, caratterizzati da un’iconica forma curva. dinamici altoparlanti a due vie restituiscono alti nitidi e chiari e bassi profondi, mentre la Cancellazione Attiva del Rumore consente di rimuovere i rumori indesiderati. E' possibile sentire anche l’ambiente circostante grazie a tre diversi livelli regolabili di suono ambientale basati sul machine learning che filtra una varietà di rumori di fondo fastidiosi.

Gli auricolari sono disponibili in quattro moderni colori: Graphite, White, Olive e Lavender.

Gli smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic con nuove funzionalità per salute e benessere

Questi nuovi smartwatch avranno il nuovo Wear OS™ Powered by Samsung, prodotto in collaborazione con Google, e con l’interfaccia utente One UI Watch che rendono l’esperienza smartwatch e Galaxy ancora più fluida sulle impostazioni del telefono e permettono di esplorare con più dettagli una serie di popolari app Google come Maps, ma anche Samsung Pay, SmartThings e Bixby.

Tra le varie prestazioni hardware avanzate e le esperienze d'uso sempre più connesse il Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic vantano il sensore BioActive 3-in-1 un chip singolo per gestire tre potenti sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea. Il Galaxy Watch4 si può collegare allo Smart TV Samsung, per visualizzare il conteggio delle calorie e le metriche della frequenza cardiaca, per un monitoraggio più semplice. Ci sono anche nuove funzionalità che permettono di avere un quadro più completo dell'andamento del sonno con maggiori dettagli rispetto ai modelli precedenti.

Infine l'autonomia con Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic arriva fino a 40 ore e con 30 minuti di ricerca si possono avere fino a 10 ore di batteria.

Prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti presentati saranno preordinabili in Italia a partire dall’11 agosto, e saranno disponibili dal 27 agosto. Galaxy Z Fold3 è disponibile a partire da 1.849€ e Galaxy Z Flip3 a un prezzo che parte da 1099€. Il preordine garantirà un anno di protezione Samsung Care+.

Mentre i Galaxy Buds2 saranno disponibili a 149€.

Galaxy Watch4, l’opzione moderna e minimalista progettata per un uso versatile per tutto il giorno, sarà disponibile nei formati 40mm e 44mm, a partire da 269€ per le versioni Bluetooth e 319€ per i modelli LTE.

Galaxy Watch4 Classic, dal design premium con ghiera interattiva in acciaio inossidabile, Galaxy Watch4 Classic sarà disponibile a partire da 369 € per le versioni Bluetooth e 419€ per i modelli LTE, nelle varianti da 42mm e 46mm.