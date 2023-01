Samsung Galaxy S23: i rumors sul primo smartphone dell'anno

Inizia il 2023 e il mercato tech - in particolare quello mobile – si fa subito spumeggiante e denso di novità. Poche ore fa infatti Samsung ha annunciato che il suo nuovo smartphone premium Galaxy S23 sarà presentato il 1 febbraio con il primo “Galaxy Unpacked”,ovvero un evento online alle ore 19:00 trasmesso da San Francisco sul canale YouTube di Samsung e sul sito del produttore.

In questa occasione saranno svelati i nuovi top di gamma della serie Galaxy S definita dall'azienda di Seoul “l'incarnazione dell'esperienza premium definitiva, con cui Samsung stabilirà un nuovo standard su ciò che può essere considerato epico” - queste le parole altisonanti della comunicazione alla stampa. Il Galaxy Unpacked 2023 segnerà anche l'atteso ritorno agli eventi in presenza, considerato che sarà il primo ad essere svolto in questa maniera sin da quando la pandemia ha costretto tutto il mondo a fare affidamento a soluzioni alternative.

S23, S23 Ultra, S23 Plus dummies pic.twitter.com/xqhTLMjvcO — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 11, 2023

Dalle prime indiscrezioni trapelate sui social (in particolare del profilo twitter di Sonny Dickson @sonnydickson e @nownadthentech) il 1 febbraio sarà svelata l'intera gamma del nuovo Galaxy, quindi il modello S23, S23+ e S23 Ultra. I primi due modelli sembra che riprenderanno le stesse linee del modello Ultra per quanto riguarda il layout delle fotocamere, dal momento che queste non sono più posizionate all'interno di un blocco unico, bensì risultano separate e indipendenti. Quindi sicuramente una maggiore coerenza rispetto alla precedente gamma Galaxy S22. Secondo altri rumors Samsung per questa nuova serie abbandonerà il processore Exynos in favore dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, sempre più adottato dai principali produttori.

L'ufficializzazione dell'evento ha dato il via anche alle prime prenotazioni su alcuni degli store ufficiali Samsung, come quello destinato al mercato statunitense. Al momento non è possibile preordinare un modello specifico, ma solo dichiarare la propria intenzione all'acquisto di uno dei prossimi Galaxy di Samsung. Facendo così si ottengono bonus interessanti, come ad esempio 50$ di credito se si sceglie uno smartphone, 50$ se si sceglie un Galaxy Book (nell'Unpacked saranno quindi presentati anche i nuovi tablet Samsung) o 100$ di credito per entrambi. Non resta che aspettare questo primo grande evento tech del 2023.