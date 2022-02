Samsung Galaxy S22, ecco il nuovo smartphone top di gamma

Samsung ha presentato oggi, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, le sue ultime novità in ambito smartphone e tablet. La conferenza, come già promesso lo scorso gennaio dall’azienda coreana, è stata trasmessa in diretta anche all’interno del metaverso, nello store virtuale che Samsung ha realizzato su Decentraland.

A rubare la scena sono stati gli attesissimi Galaxy S22 e Galaxy S22+, i due nuovi smartphone di fascia alta con fotocamere dinamiche (tre in totale, una da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP) con tecnologia Adaptive Pixel, che consente all’obiettivo di catturare più luce e far risaltare i contenuti anche al buio. Entrambi i modelli sono inoltre dotati dell’ultima tecnologia di Intelligenza Artificiale Samsung e sono costruiti con materiali ecosostenibili.

Grande attenzione anche per il top di gamma, Galaxy S22 Ultra, che si propone al mercato con ben quattro fotocamere integrate, un display Quad HD+, filtri aggiuntivi per il sistema di ia proprietario e un pennino S Pen in dotazione.

È stata inoltre presentata la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e per la prima volta anche Tab S8 Ultra. Caratterizzati da hardware sofisticato, funzioni di produttività premium e una perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy, i nuovi Tab S8 sono i dispositivi perfetti per il lavoro e l’intrattenimento in totale flessibilità.

«Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo», ha dichiarato TM Roh, Presidente e Responsabile della divisione MX Samsung Electronics. «Ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora».

Disponibile già da oggi il preordine per tutti i modelli. Nelle versioni base, Galaxy S22 ha un prezzo consigliato di €879, mentre il Galaxy S22+ nella versione da 8GB + 128GB costerà €1.079. Galaxy S22 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano con prezzi che variano dai 1.279 euro della versione base fino ai 1689 euro della versione da 16GB + 1TB. Per quanto riguarda invece i tablet, Galaxy Tab S8 sarà acquistabile a un prezzo di partenza di 799 €, Tab S8+ a un prezzo di 999 €, e infine Tab S8 Ultra a partire da 1.299 €.