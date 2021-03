Samantha Cristoforetti torna nello spazio: «Di nuovo in orbita sull'Iss pensando alla Luna». In volo con CrewDragon di SpaceX di Elon Musk o con Starliner della Boeing

Samantha Critoforetti, in partenza per la Stazione internazionale spaziale l'anno prossimo, racconta da Colonia i dettagli della sua seconda missione in orbita per conto dell'Agenzia spaziale europea che la porterà sull'Iss, prima europea, a bordo delle navicelle CrewDragon di SpaceX di Elon Musk oppure sull'ancor più nuova capsula Cst-100 Starliner di Boeing e Bigelow Aerospace. Altri sei mesi in orbita pensando alla terza missione che la porterà verso la Luna.

«Sono molto molto felice di tornare nello spazio. Sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, io sono un'astronauta e ovviamente volevo tornare in orbita appena possibile». L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti parla, in una conferenza stampa organizzata dall'Esa per raccontare la nuova missione che, dopo la prima missione Futura del 2014-15 quando ha trascorso 200 giorni in orbita per conto dell'Agenzia spaziale italiana, la vedrà tornare nel 2022 sulla Stazione Spaziale Internazionale. «È stato pianificato un programma di ricerca scientifica molto importante, continuerò una serie di esperimenti che porterò avanti per l'Agenzia spaziale italiana. E poi ci sono una serie di highlight, una serie di esperimenti per Esa che saranno definiti nelle prossime settimane. Tra questi un primo dimostratore di tecnologia molto interessante, una stampante 3D per oggetti metallici anche in vista di missioni oltre l'ottica bassa, per missioni oltre la Luna e anche più lontano e l'esperimento sulla piattaforma esterna Bartolomeo».

Alla conferenza erano presenti oltre alla Cristoforetti, Josef Aschbacher, che il primo marzo assumerà l'incarico di direttore generale dell'Esa e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia. «Sul nome della missione stiamo riflettendo, lo annunceremo a breve insieme al logo» ha detto Cristoforetti rispondendo ad una domanda.

Il presidente dell'Asi

Dal nuovo governo guidato da Mario Draghi «mi aspetto e auspico continuità e sostegno alle attività spaziali italiane». Così il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parlando nel corso della presentazione della seconda missione dell'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti. «Il governo si è appena insediato» ha sottolineato Saccoccia ricordando «il ruolo importante dell'Italia» nelle attività spaziali internazionali sia sul fronte europeo che nelle attività della Nasa.

La nota dell'Esa

nel corso di una conferenza stampa, Samantha Cristoforetti, il Direttore Generale ESA Josef Aschbacher, il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica ESA David Parker e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Giorgio Saccoccia hanno annunciato che Samantha tornerà sulla stazione nella primavera del 2022, succedendo all’astronauta ESA Matthias Maurer.

“È con grande piacere che annuncio oggi la seconda missione spaziale di Samantha” dichiara Josef Aschbacher, Direttore Generale ESA. “Samantha è un modello eccellente per chiunque si candidi alla selezione per astronauti ESA 2021/22 annunciata nei giorni scorsi. Sono entusiasta di vederla proseguire in orbita il lavoro essenziale degli scienziati europei poiché ispira tutti gli europei a esplorare oltre e a raggiungere nuovi obiettivi per il beneficio sulla Terra.”

“Sono grata delle numerose opportunità di crescita professionale che mi sono state offerte in questi anni, da quando sono tornata dalla mia prima missione. Per qualche anno ho guidato “Spaceship EAC”, un team di studenti e giovani ricercatori che lavorano alle tecnologie per l’esplorazione lunare, e per due anni ho dato il mio contributo al programma iHAB, offrendo il punto di vista di un’astronauta nella fase di sviluppo di questo modulo abitativo fornito da ESA per l’avamposto in orbita lunare Gateway. Ho avuto anche l’opportunità di lavorare per 10 giorni sott’acqua, in veste di comandante dell’equipaggio NEEMO23 della NASA, in condizioni simili a quelle di una missione spaziale”, dice Samantha.

“Ma tornare sulla ISS, la mia casa lontano da casa, è sempre rimasto il mio desiderio più grande. Sono onorata di essere stata assegnata ad una seconda missione spaziale e non vedo l’ora di tornare a rappresentare l’Italia e l’Europa in orbita, contribuendo alle attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico in microgravità,” aggiunge Samantha.

Preparazione in corso

L’addestramento di Samantha per la sua seconda missione è già iniziato con lezioni di aggiornamento sulla Stazione Spaziale Internazionale presso il Centro europeo per gli astronauti ESA di Colonia, Germania, e presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, Texas.

Nei prossimi mesi, il programma si intensificherà: Samantha rivedrà i sistemi e le procedure della Stazione spaziale e si addestrerà sugli esperimenti e sugli incarichi specifici che eseguirà nello spazio.

Ripensando a Futura

Samantha ha volato per la prima volta sulla Stazione spaziale internazionale nel 2014, in occasione della missione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ‘Futura’, tornando sulla Terra su una navicella russa Soyuz dopo 200 giorni di permanenza nello spazio.

Durante la missione Futura, ha contribuito a un ampio programma scientifico di esperimenti in scienze fisiche, biologia e fisiologia umana, come pure a ricerche sulle radiazioni e dimostrazioni tecnologiche

Samantha ha anche supervisionato il distacco del quinto e ultimo ATV (Automated Transfer Vehicle) dell’ESA, segnando la fine di un programma che ha aperto la strada ai Moduli di servizio europei attualmente prodotti per la navicella Orion della NASA, che viaggerà verso e intorno alla Luna.

Il coinvolgimento italiano nella missione

Il bando per i nuovi esperimenti dell'Agenzia Spaziale Italiana è ancora in corso. In attesa di potersi addestrare sui nuovi esperimenti, Samantha Cristoforetti seguirà esperimenti come LIDAL, NUTRISS, Acoustic Diagnostics, Mini-EUSO, già presenti a bordo della ISS, e sui quali Luca Parmitano ha già lavorato durante la missione ESA Beyond nel 2019.

L’Europa nell’orbita bassa terrestre

Durante il consiglio ministeriale Space19+ dell'ESA, gli Stati membri hanno approvato il continuo impegno dell'Agenzia verso la Stazione Spaziale Internazionale almeno fino al 2030 e la realizzazione di secondi voli per tutti gli astronauti della classe 2009 dell'ESA.

Il volo di Samantha segue i secondi voli dei suoi compagni Alexander Gerst nel 2018, di Luca Parmitano nel 2019 e di Thomas Pesquet nel 2021, e potrebbe vedere un passaggio di consegne diretto sulla Stazione con Matthias Maurer, la cui prima missione sulla Stazione spaziale è programmata per la fine di quest’anno.

