La Russia blocca Facebook, ecco quanto costerà lo stop all'azienda di Mark Zuckerberg

Mercoledì 9 Marzo 2022, 14:36

Il conflitto avviato da Mosca corre anche in rete e l’ultimo blocco riguarda la piattaforma di Mark Zuckerberg. Il Cremlino, infatti, ha interrotto l’accesso a Facebook che accusa di oscurare in maniera ingiusta i media russi. Una decisione che costerà a Meta svariati milioni di dollari di entrate considerati che gli utenti dalla Russia sono circa 66 milioni. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> FACEBOOK HA CANCELLATO UN MILIARDO DI PROFILI