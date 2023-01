Giovedì 5 Gennaio 2023, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:29

«Ci scusiamo per il disagio». Cinque parole che tutti i pendolari conoscono bene, capaci di rovinare un'intera giornata. Ma ora non più: esiste un'App che trasforma i minuti di ritardo del treno in buoni sconto da spendere online. Si chiama "Delate" ed è l'idea venuta a due ragazzi di Roma, entrambi disegnatori di App, che per anni hanno vissuto sulla propria pelle i disagi della vita da pendolare.

Sofie e Roberto, chi sono i due ragazzi "inventori"

Sofie Di Bartolomeo, 32 anni, di Lunghezza viaggia da sempre sulla linea Roma-Avezzano, mentre il suo collega Roberto Maurizio Paura si sposta quotidianamente da Aprilia alla capitale sulla Roma-Nettuno. È stato proprio nelle tante attese dei treni in ritardo che è nata l'idea per questo progetto: un modo, dicono, «per trasformare il disagio in guadagno e recuperare, in qualche modo, il tempo perso». Delate è stata anche una delle 30 app innovative selezionata dall'European GNSS Agency per la prima fase di sviluppo di MyGalileoApp.

Come funziona l'App che trasforma il ritardo del treno in sconto

L'App Delate è gratuita e scaricabile su App Store e Play store. Per ottenere i punti basta inserire il proprio viaggio prima della partenza e attivare la localizzazione: l'app calcolerà in automatico i minuti di ritardo del treno e al termine del viaggio aggiornerà il saldo punti. I punti sono accumulabili in tutte le tratte Trenitalia regionali, interregionali e alta velocità.

Con i punti accumulati è poi possibile ottenere sconti su negozi online e anche buoni Amazon. Un esempio? Con 1500 punti si può "ottenere" un buono Amazon da 10 euro. Ma ci sono anche promozioni temporanee e sconti messi a disposizione da diversi brand come Carrefour, Ariete, Coin.

«L'obiettivo» spiega Di Bartolomeo «È accrescere il numero di utenti e poter offrire sconti sempre più vantaggiosi. In futuro vorremmo siglare un accordo con Trenitalia, per trasformare i minuti di ritardo i buoni sconto per successivi viaggi o abbonamenti».

L'idea nata aspettando un treno

L'idea è nata proprio aspettando un treno durante uno dei tanti ritardi delle linee che portano dall'hinterland alla capitale: «Essere pendolari è stressante, sappiamo cosa significa dover saltare una lezione o anche ritardare di qualche ora il ritorno a casa dopo una giornata in ufficio. Abbiamo sempre sognato di avere un modo per recuperare quel tempo perso per questi disservizi» racconta Sofia. Così nel 2019 è nata la prima versione dell'App: «La abbiamo sviluppata a spese nostre, con il supporto di uno sviluppatore e curando noi la parte grafica, non abbiamo guadagni dall'App e non vendiamo i dati degli utenti».

Il comitato pendolari Orte - Fiumicino «Un'idea per chi subisce ritardi quotidiani»

L'idea dell'App ha subito riscosso successo e entusiasmo tra i comitati di pendolari: «Il fatto che un disagio si può convertire in un vantaggio tramite un'applicazione ha subito attirato l'attenzione dei pendolari, alcuni dei quali fruitori di tratte con ritardi quotidiani» dice Damiano Cupelloni, presidente del Comitato Pendolari della linea Orte - Fiumicino. «Ci faremo promotori dell'applicazione in modo da incentivare l'utilizzo anche ad altri Comitati Pendolari che purtroppo, come è ben noto, viaggiano con costanti cancellazioni, limitazioni e ritardi».

