Studio Usa dimostra che i robot possono provare empatia: «Imparano osservando»

I robot potrebbero provare empatia: una capacità che finora era ritenuta appannaggio dell'essere umano. Da quello che hanno rilevato gli scienziati, una macchina è stata capace di prevedere le azioni di una sua simile semplicemente osservandola. È il segnale di come anche nei robot possa esistere una «Teoria della mente», cioè la capacità di immedesimarsi con l'altro per anticipare le sue azioni. Il risultato dello studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports, e permette di pensare che in futuro i robot potranno - grazie a questa capacità - imparare a interagire meglio con gli esseri umani. Infatti la possibilità di prevedere azioni future dall'osservazione «è una capacità in grado di migliorare significativamente la sintonia e il grado di interazione naturale di un robot con un umano», osserva Antonio Frisoli, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'esperimento è stato guidato da Hod Lipson, che ha condotto un gruppo di ricercatori della Columbia University di New York.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Intelligenza Artificiale, la scienziata Francesca Rossi (IBM):... MISSIONE BEYOND Luca Parmitano, le emozioni delle foto dallo spazio divise con i... TECNOLOGIA La travolgente danza dei robot: agilità e coordinazione, sulle...

Lo studio

Nell'esperimento appena pubblicato, un robot doveva cercare dei cerchi di colore verde e poi dirigersi verso di essi, ma c'era un problema: a volte il cerchio verde era nascosto da una scatola di cartone rosso, e in quel caso il robot aveva due possibilità di scelta. Poteva o cercare un altro cerchio verde per raggiungerlo, o si bloccava. Nel frattempo, un altro robot osservava la scena da una prospettiva che non gli nascondeva nessuno dei cerchi verdi e, dopo aver osservato il suo simile per due ore, ha iniziato ad anticipare l'obiettivo e il percorso dell'altra macchina. I ricercatori riconoscono che i comportamenti esibiti dal robot sono molto più semplici dei comportamenti degli esseri umani, tuttavia ritengono che il comportamento osservato possa essere una forma primitiva di empatia.

Semplificazione, la ministra Dadone: «L'Intelligenza Artificiale snellirà la pubblica amministrazione»

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA