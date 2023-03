Redmi e una nuova tecnologia di ricarica, la batteria dello smartphone al 100% in 5 minuti

Redmi, filiale di Xiaomi, ha annunciato la tecnologia di ricarica rapida da 300 W appena quattro mesi dopo essere stato il primo brand a superare la soglia dei 200 W. La filiale di Xiaomi ha rivelato che un telefono può caricarsi dallo 0 al 100% in meno di cinque minuti. In un video dimostrativo, è stato utilizzato uno smartphone Redmi Note 12 Discovery modificato con una batteria da 4.100 mAh (la versione originale ha una doppia cella da 4.300 mAh) in un ambiente controllato. Il dispositivo ha impiegato 2 minuti e 11 secondi per raggiungere il 50% e poco meno di cinque minuti la batteria era al 100%.

Va comunque notato che, anche se il video arriva direttamente dall’account Weibo di Redmi, lo smartphone raggiunge i 290 W per circa tre secondi prima di tornare a velocità di ricarica meno potenti (ma comunque impressionanti): 300 W è il massimo teorico che il caricabatterie e la batteria possono raggiungere, ma il dispositivo si esaurisce per motivi di sicurezza. L’adattatore stesso è dotato della tecnologia Double GaN e ha «più di 50 protezioni di sicurezza» ma mantiene comunque una dimensione ridotta, ha affermato Redmi.