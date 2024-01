ARI Lazio, al via il corso per il rilascio della Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore

Il Comitato Regionale Lazio dell'Associazione Radioamatori Italiani (ARI CR Lazio) è l'ente di coordinamento delle Sezioni ARI del Lazio. In tutto il Lazio, organizza il corso unico regionale per sostenere l'esame ministeriale per l'ottenimento della Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore con certificazione "Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) - Level A CEPT T/R 61-02", rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il corso regionale edizione 2024 che inizia il 15 gennaio si propone di formare nuove figure specializzate nel mondo radioamatoriale, un ambiente fortemente variegato in termini di attività, sperimentazioni ed evoluzioni tecnologiche.

Durante il corso saranno trattate le basi dell'elettronica, della radiotecnica, delle antenne e dei fenomeni di propagazione ionosferica, le classi di emissione, le semplici strumentazioni elettroniche, le procedure operative e la normativa nazionale ed internazionale che regolamentano il servizio di radioamatore, con approfondimenti teorici, esercitazioni pratiche ed attività storico-culturali tramite visite guidate ai più importanti luoghi che hanno segnato l’inizio dell’era delle comunicazioni elettroniche.

Al termine del corso, il candidato potrà iscriversi per sostenere l’esame ministeriale abilitante al servizio di radioamatore che, se superato con successo, permetterà di conseguire la patente di radioamatore, valevole a vita.

Programma ed iscrizioni su: patenteradiolazio.it.