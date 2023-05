Project Q, svelata la nuova Playstation portatile di Sony: quando esce e prezzo

Novità in arrivo dal mondo Sony, in particolare per gli appassionati di videogiochi. Durante l'ultimo showcase della tech company giapponese, è stato annunciato l'imminente arrivo sul mercato della nuova PlayStation portatile "Project Q" e degli auricolari wireless "PlayStation Earbuds". Ancora nessun accenno sull'uscita ufficiale "Ps5 Slim", il nuovo modello ultracompatto della console con lettore ottico estraibile, che secondo alcuni rumors dovrebbe essere lanciata a settembre.

Per quanto riguarda la Project Q, va detto che non si tratta di una consolle "stand alone", bensì di un hardware studiato per il "remote play" (già disponibile per Android, iPhone, Windows e Mac) per chi possiede già una PlayStation 5: per funzionare, quindi, deve necessariamente collegarsi alla Ps5 tramite WiFi, in modo da riprodurre in streaming i giochi presenti sul network dell'utente, ad esclusione dei titoli per PS VR o PS VR2

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC.



More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV — PlayStation (@PlayStation) May 24, 2023

Specifiche tecniche

Secondo le informazioni rese note dal teaser di lancio di Sony, la Project Q (potrebbe cambiare nome al momento dell'uscita) consentirà di riprodurre i giochi della Ps5 sul display lcd da 8 pollici a risoluzione full hd e 60 fps. Le Impugnature laterali e i tasti rimandano al joystick DualSense, con un design e una configurazione estremamente simile.

Quando esce e quanto costa

Non c'è ancora una data esatta di uscita della Portable Q. Quasi certamente, però, non servirà attendere ancora a lungo: secondo alcuni insider, la consolle arriverà sugli scaffali dei principali distributori già a partire da questa estate, o al massimo entro la fine del 2023.

Nessuna certezza nemmeno per quanto riguarda il prezzo di vendita. Secondo Wired Italia, trattandosi di un dispositivo di "accompagnamento", potrebbe costare intorno ai 200 euro al momento della sua uscita.

I nuovi auricolari

La presentazione di PlayStation Project Q è stata accompagnata dalll'annuncio di un nuovo paio di cuffie senza fili, le PlayStation Earbuds. Saranno compatibili via bluetooth sia con PS5 che con PC e consentiranno ai giocatori di usufruire dell'audio 3D. Come riporta IGN Italia, le PlayStation Earbuds si collegano anche al proprio smartphone tramite, con un'autonomia di ben cinque ore. La presentazione completa avverrà nel corso dell'anno, con uscita in programma per l'anno fiscale corrente (entro marzo 2024).