Le password più usate dagli italiani, "123456" al primo posto. Nella top ten anche Juventus, Napoli e persino "password"

Gli italiani usano password sicure? Secondo una ricerca la risposta è no. NordPass, una società che su occupa di protezione dati ha svelato la classifica della chiavi d'accesso più uitlizzate dai cittadini del Belpaese.

La lista delle password più usate in Italia

Capita sempre più spesso che ognuno di noi tra tablet, pc e smartphone, possieda più di un dispositivo elettronico, all'interno del quale conserva grande parte delle proprie informazioni personali. Senza contare i numerosi account che creiamo per accedere a contenuti online o fare acquisti sul web. Questo ovviamente presuppone un gran numero di password.

Per evitare di segnarle da qualche parte o di ricordarle, la maggior parte degli italiani preferisce usarne una per tutti gli accessi, vuoi per pigrizia, vuoi per mancanza di fantasia, ma oltre a usare sempre le stesse, molto spesso le password sono anche molto elementari. Un sistema che espone tantissimo all'hackeraggio i nostri dati più sensibili essendo le chiavi di sicurezza facilmente decifrabili.

NordPass ha dunque deciso di lanciare un piccolo allarme agli utenti della rete, pubblicando quali sono le dieci password più utilizzate in Italia. Ecco la lista:

1) 123456

2) 123456789

3) Password

4) Ciao

5) Juventus

6) Napoli

7) Ciaociao

8) 12345

9) 12345678

10) Martina

