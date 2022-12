Per un Natale che sia sostenibile: le idee amiche del pianeta

Venerdì 2 Dicembre 2022, 15:55

A Natale siamo tutti più buoni ed è necessario iniziare ad esserlo anche con il nostro bistrattato Pianeta: fuori da ogni retorica, ci si avvicina a grandi passi alla festa più consumistica dell'anno ed è buona norma cercare di contenere gli effetti collaterali, pur senza togliere nulla alla festa e al suo significato sociale e religioso.Arrivano da Legambiente alcuni consigli per un Natale più sostenibile: dai regali al menù fino agli addobbi, fare scelte diverse si può (e si deve). Per regali che restituiscano al Natale un senso profondo di solidarietà e condivisione, si possono appoggiare le campagne di Legamebiente Tartalove e Save the queen: nel primo caso si adotta simbolicamente un esemplare di Caretta caretta, contribuendo alle spese per l’acquisto di medicinali, cibo e cure veterinari; nel secondo caso sceglierai di sostenere gli apicoltori nell'importante opera di salvaguardia delle api. foto shutterstock - legambiente music "summer" from bensound.com

