Musica italiana torna su Instagram e Facebook, accordo transitorio Siae-Meta

La musica italiana tutelata da Siae torna su Instagram e Facebook. Trovato a un accordo transitorio tra Meta e la Società degli autori e editori. Lo annuncia la stessa Siae.

Musica su Instagram, l’Antitrust contro Meta. La replica: pronti alla proroga con Siae

Accordo Meta-Siae

Siae che esprime «soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'Antitrust».

LE REAZIONI

«Per l'industria musicale si tratta di un passo importante perché consente ai fan di musica ed agli artisti di utilizzare nuovamente importanti canali dei social media». È la soddisfazione di Enzo Mazza, ceo della Fimi, la Federazione dell'industria musicale, per l'accordo transitorio raggiunto tra Siae e Meta che consente alla musica italiana di tornare su Instagram e Facebook.