Missione Luna, "seguiti e osservati dagli UFO": cosa è successo nella fase finale di avvicinamento

Giovedì 17 Novembre 2022, 13:08

Con la missione Artemis, si torna a parlare di sbarchi lunari. Dopo settimane di rinvio, la navicella Orion è finalmente in viaggio verso la Luna. Si tratta di una nuova conquista, a 50 anni esatti dal primo sbarco sulla Luna della missione Apollo 11. Ora che sono cambiate le tecnologie, questa missione assume un'importanza rilevante. All'epoca, a sbarcare sulla Luna furono Neil Armstrong e Buzz Aldrin, le immagini di quei momenti sono storiche e i loro racconti una volta tornati a Terra lo sono altrettanto. Entrambi, inoltre, avevano affermato di aver avvistato degli UFO mentre erano in viaggio verso la Luna. Il politico e giornalista italiano Sergio Zavoli era riuscito a intervistare Armstrong, scomparso nel 2012, e l'astronauta avrebbe confidato a Zavoli che "Durante la fase di avvicinamento al satellite, aveva visto un gruppo di oggetti misteriosi nelle vicinanze".

