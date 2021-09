Milky Sea, un mistero scientifico moderno: cosa accende gli oceani visti dall’alto?

Venerdì 3 Settembre 2021, 09:11

Si chiama ‘Mare di latte’, in inglese Milky Sea, quel fenomeno scientifico che ancora oggi lascia molti dubbi nella comunità scientifica. a diversi anni, infatti, gli studi sulla bioluminescenza degli oceani si sono fatti intensi grazie anche al supporto delle immagini da satellite. Ora, l’indagine della Colorado State University sembra dare alcune risposte su quale sia il motivo che ‘accende’ l’oceano. Grazie alle immagini sempre più definite che arrivano dallo spazio e che tracciano anche quantità molto deboli di luce, lo studio americano si è concentrato su dodici eventi negli ultimi nove anni per scoprire le origini della bioluminescenza. Seguendo la temperatura delle acque, gli scienziati stanno finalizzando nuove ipotesi sul ‘mare di latte’. Ma il mistero che lo circonda è ancora molto fitto. Music: “Perception” from Bensound.com

