Milano, arriva The Corner il primo Landmark digitale in Italia

“The Corner”, un impianto angolare imponente di 350 mq, si è acceso il 3 aprile a Milano porta Garibaldi, la stazione ferroviaria nel cuore pulsante del business district, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il nuovo spazio DOOH, si trova in piazza Sigmund Freud, sulla facciata della stazione Garibaldi, area ad elevatissimo transito. La stazione è perfettamente inserita nel distretto italiano più internazionale, Porta Nuova, e tra gli effervescenti quartieri Milanesi di Corso Como, Isola e Brera, vetrine del lifestyle meneghino.

Il primo digital Landmark italiano

Il primo digital Landmark italiano, che si integra alle nuove e moderne architetture del contesto di appartenenza, nasce grazie alla stretta collaborazione tra Mercurio Adv, concessionaria di pubblicità esterna della Famiglia Guastoni e dell’Ing.Filippo De Montis, con Altagares. Simone Maltempi Amministratore Delegato di Altagares società che fa parte del gruppo Altarea e titolare della concessione per lo sfruttamento Retail e media della stazione, dichiara: “La nostra ambizione è quella di darle, in coerenza con l’identità milanese-internazionale del quartiere, una nuova dimensione ed una nuova attrattività. “The Corner” rappresenta il primo step di questa nostra mission. Un’installazione così iconica, assolutamente all’avanguardia per gli aspetti tecnologici, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il prossimo passaggio, con cui contiamo di presentare una stazione, un luogo di vita sempre più centrale e vicino sia alle esigenze della città che al flusso dei viaggiatori, riguarderà l’apertura della Food Hall prevista per il mese di giugno”:

Un impianto di 55 metri di lunghezza e 6 di altezza

Nella sua spettacolarità “The Corner” scardina gli asset dell’advertising urbano dando vita a una nuova forma di smart urban entertainment che contribuirà a rafforzare l’immagine di Milano come città cosmopolita, proiettata al futuro e all’innovazione. Un impianto tecnologico e all’avanguardia di oltre 55 metri di lunghezza per 6 di altezza, in grado di realizzare esperienze immersive e 3D, di pianificare una distribuzione dinamica dei messaggi nel corso della giornata e di modulare i contenuti grazie ad un approccio “Ad Tech Driven”.

“Per la nostra famiglia, da sempre impegnata nel mondo della comunicazione, si tratta di una pietra miliare nella realizzazione di una visione su cui stiamo lavorando da diversi anni che vede nella comunicazione esterna la capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico in modo unico, per una amplificazione del messaggio che superi di grana lunga i confini fisici dell’installazione stessa. Uno spazio attraverso il quale, le aziende possano trasmettere i propri contenuti e valori sfruttando al massimo le potenzialità del mezzo” commenta Davide Guastoni di Mercurio Adv.