Maker Faire Rome al via con la Opening Conference

Giovedì 7 Ottobre 2021, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17:09

Grande attesa alla vigilia di Maker Faire, la più grande fiera di innovazione e creatività in Europa promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma presso il Gazometro del quartiere Ostiense di Roma, dall’8 al 10 ottobre. La Opening Conference che apre questa edizione può essere seguita in presenza dalle 17 di oggi negli spazi del Gazometro oppure collegandosi sul sito www.makerfairerome.eu. Il tema della conferenza sarà “Fast Forward - The Future in The Making” e parteciperanno tantissime personalità di spicco, confrontandosi su temi relativi a robotica, arte, alimentazione, salute e ambiente.

Tra gli ospiti anche Hiroaki Kitano, Presidente e ceo di Sony Computer Science Laboratories, Inc. e Vice Presidente Esecutivo di Sony Corporation, e Roya Mahboob, imprenditrice afghana, Ceo di Digital Citizen Fund, un’organizzazione no profit che si dedica ad aiutare le ragazze e le donne nei Paesi in via di sviluppo ad accedere alla tecnologia. Moltissimi anche gli interventi istituzionali, come quello del Ministro per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio e del Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.