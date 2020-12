Maker Faire 2020: «Innovazione tecnologica fattore decisivo per il progresso e volano della crescita economica»

Maker Faire 2020, quest'anno in versione on line, raccoglie il sostegno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Rivolgo a tutti i partecipanti il mio apprezzamento per questa iniziativa di rimarchevole rilevanza. L'innovazione costituisce un fattore decisivo per il progresso nonché il principale volano della crescita economica e del benessere della collettività. Occorre dunque incentivare manifestazioni che diano impulso verso nuove frontiere tecnologiche in grado di dare efficienza a ogni settore dell'economia». È il messaggio inviato ai partecipanti della Maker Faire 2020 e letto dal presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

APPROFONDIMENTI DALL'11 AL 13 DICEMBRE Maker Faire Rome, la fiera dell'innovazione diventa digitale

«La competitività del sistema paese nello scenario internazionale, la sostenibilità ambientale dei modelli imprenditoriali, l'efficacia delle tecniche in ambito biomedico, la qualità di servizi e beni offerti al consumatore finale dipendono strettamente dall'avanzamento della tecnologia». «In questa direzione l'evento da voi realizzato quale momento di dibattito e di invenzioni condivise potrà contribuire alla ripartenza del paese una volta superata l'emergenza sanitaria in corso. A organizzatori, relatori e a tutti i presenti porgo un sentito augurio di buon lavoro».

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA