Luna, slitta al 2025 il ritorno dell'uomo sul satellite della Terra. Nasa: «Missione Artemis in ritardo»

​Luna, slitta al 2025 la missione della Nasa per riportare l'uomo sul satellite della Terra. Non partirà prima del 2025, ha annunciato l'agenzia spaziale statunitense, spostando così in avanti la data del 2020 per la missione Artemis che era stata fissata dall'amministrazione Trump.

Controversia legale

Tra le cause del ritardo la lunga controversia legale tra la Blue Origin di Jeff Bezos e la Space X di Elon Musk. Controversia al termine della quale è stato confermato il contratto con Space X che dovrà realizzare il modulo di allunaggio nell'ambito del progetto Starship.