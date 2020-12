Kfc lancia la sua prima console per il gaming: può scaldare alette di pollo con un fornetto integrato

Sembrava una semplice provocazione, un trovata di marketing, e invece è realtà. Kentucky Fried Chicken (Kfc), la catena di fast food specializzata in pollo fritto, ha mantenuto la promessa lanciando la sua prima console per il gaming. Si chiama Kfconsole e la peculiarità è che permetterà ai suoi futuri gamer non solo di giocare, ma anche di scaldare le proprie alette di pollo grazie a un fornetto integrato. Il lancio social è stato accolto con grande stupore dagli appassionati, che credevano a uno scherzo quando lo scorso giugno, in concomitanza dell'annuncio dell'uscita di Ps5, l'azienda del Colonnello Sanders promise di mettere in commercio una console. «La guerra delle console è finita» è lo slogan del lancio.

Kfconsole non è solo un fornetto, ma anche una macchina di alto profilo: creata con Cooler Master, che l'ha assemblata, può vantare risoluzione 4k e una frequenza di 240 fotogrammi al secondo. La console monta un processore Intel Nuc 9, una memoria interna Barracuda da 1 tb e una scheda grafica fornita da Nvidia. Requisiti in grado di competere, dal punto di vista della grafica, con i neo-rivali Microsoft e Sony, a cui ironicamente Kfc ha dedicato un post sui social: «Se volessero qualche consiglio su come progettare una camera per riscaldare il pollo sono i benvenuti».

Ultimo aggiornamento: 19:09

