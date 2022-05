Apple dice addio a iPod: stop alla produzione, verranno venduti solo quelli rimasti

Fine di un'epoca, quella dell'iPod. Apple ha annunciato di aver terminato la produzione dell'iconico lettore musicale e che continuerà a venderlo fino a esaurimento scorte. Dopodiché non sarà più possibile acquistare un iPod Touch nuovo, l'ultimo della sua famiglia sopravvissuto all'avvento degli smartphone, ormai device preferito per l'ascolto della musica. Già da qualche anno, infatti, Apple aveva interrotto la produzione di iPod Classic e iPod Nano.

«Lo spirito dell'iPod sopravvive, ha cambiato il modo in cui si ascolta la musica»

L'annuncio di Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple: «La musica è sempre stata parte del core di Apple, come portarla a centinaia di milioni di utenti. Gli iPod hanno impattato non solo sull’industria musicale, ridefinendo anche il modo in cui si scopre la musica, la si ascolta e la si condivide. Lo spirito dell’iPod sopravvive. Abbiamo integrato un’esperienza musicale incredibile in tutti i nostri prodotti, dagli iPhone agli Apple Watch, fra anche Mac, iPad ed Apple TV. Apple Music offre una qualità del suono leader nel settore grazie al supporto per l’audio spaziale: non c’è modo migliore di godere, scoprire e vivere la musica».