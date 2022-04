iPhone in leasing, come funziona e se conviene

Mercoledì 6 Aprile 2022, 12:02

iPhone in leasing? Sembra sempre più uno scenario concreto. A quanto pare Apple starebbe studiando un abbonamento al proprio smartphone permettendo agli utenti di avere il ‘melafonino’ in leasing a fronte di un pagamento mensile, cambiandolo ogni anno. La conferma arriva, come riporta il sito Mobileworld.it, dalla newsletter del giornalista Mark Gurman, esperto di Apple e fonte sempre molto affidabile.

Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

