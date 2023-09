iPhone 15, dal prezzo ai colori: tutto quello che sappiamo ad un giorno dall'uscita

Domani è il grande giorno. Da Cupertino, in California, Apple presenterà al mondo il nuovo iPhone 15. L'evento si chiama Wonderlust (un mix tra la parola "wonder", meraviglia, e "wanderlust", viaggiare per scoprire il mondo) e si potrà seguire in diretta streaming sul sito Apple alle 19 ora italiana.

Il modello base dell'Iphone 15 misura 6,1 pollici, mentre l'iPhone 15 Plus è la versione più grande da 6,7 pollici. Entrambi i modelli avranno anche una versione potenziata: si parla di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che potrebbe cambiare nome in Ultra o, ancora, essere un versione distinta.

Per quanto riguarda l'aspetto estetico, il design non dovrebbe cambiare, se non per una cover posteriore in vetro ancora più resistente e un'intelaiatura in titanio. Per la colorazione si parla del ciano, una variante del celeste. Una delle caratteristiche che accomuna tutti i modelli, sia quello base che le versioni potenziate, è l'assenza del Notch, la tacca che si trova sulla parte alta dello smarphone.

Verrà sostituita infatti dal Dynamic Island, l'ovale nero che negli iPhone 14 si trovava solo nei modelli Pro che permette di nascondere la fotocamera anteriore e i sensori e si lega al sistema operativo dell'Iphone, acquisendo funzioni diverse in base all'app che stiamo utilizzando. Apple inoltre, introdurrà su richiesta dei fan, la porta USB-C, che comporterà sostanziali miglioramenti in termini di velocità di ricarica e trasferimento dati.

Un'altra novità importante, almeno in Europa, sarà l'abbandono del carrellino Sim fisico e la disponibilità dell'iPhone 15 Pro solo in versione eSim. Apple ha pensato anche (al momento si parla solo dell'iPhone 15 Pro Max) ad uno zoom a periscopio nella fotocamera, così da allinearsi a livello fotografico ai concorrenti Android. Le peculiarità tecniche di Apple sono il vero motivo per cui i seguaci della Mela sono in aumento e c'è da dire che iPhone 15 ha tutte le carte in regola per soddisfare i fedeli dell'azienda di Steve Jobs.