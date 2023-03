iPhone 15, novità schermo e ricarica: Apple accoglie indicazioni Ue su porta universale. Prime foto online

Sono state diffuse online le prime foto, con i calchi delle cover, dei prossimi iPhone 15. Si tratta di "mockup", ossia di riproduzioni in dimensioni reali degli smartphone, ottenute dai file grafici che Apple invia ai produttori di custodie e accessori, per arrivare in tempo sul mercato con i loro gadget.

iPhone 15, novità schermo e ricarica

Stando al sito Macotakara, non mancheranno le novità per tutte le versioni di iPhone 15. La prima riguarda la porta di ricarica: la Mela avrebbe infatti deciso di abbandonare l'ingresso proprietario Lightning a favore di uno standard Usb-C. Una mossa che allinea le strategie della Mela alle indicazioni dell'Unione Europea, secondo cui entro la fine del 2024 tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell'Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica Usb-C. Altra indiscrezione riguarda lo schermo.

IL MODELLO PRECEDENTE

Lo scorso ottobre, Apple aveva fatto debuttare a bordo dei modelli Pro dell'iPhone 14 la Dynamic Island, ossia una tacca superiore più piccola della precedente e capace di mostrare interazioni con le app, anche per gli avvisi. A quanto pare, tutte le varianti di iPhone 15, anche le basilari, monteranno il novo design. Scompare, al netto delle eventuali conferme sulle voci, il pulsante tradizionale per l'accensione del telefono, sostituito da un bottone 'capacitivo', ossia su cui appoggiare il dito per le opzioni di avvio o spegnimento. Non è chiaro se questo pulsante potrà riportare in auge anche il riconoscimento biometrico delle impronte, che Apple aveva eliminato al lancio del Face Id su iPhone X, con la sola scansione del volto come misura di sicurezza. Lo scorso anno, il sito Macotakara aveva lanciato in anteprima i mockup degli iPhone 14, che si erano dimostrati affidabili all'ufficialità dell'evento di Apple, qualche mese dopo.