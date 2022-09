Instagram, ecco come muoversi in sicurezza

Lunedì 5 Settembre 2022, 13:25

Il nuovo anno scolastico è alle porte, e quale migliore occasione per un check delle impostazioni di Instagram per divertirsi in sicurezza? Prima di tutto, per avere un account Instagram è necessario avere almeno 13 anni. La piattaforma sta lavorando molto intensamente per proteggere le persone su Instagram, in particolare gli adolescenti, e assicurare esperienze sicure e piacevoli. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

