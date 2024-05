India, gli appelli dei politici morti alle elezioni grazie all'Intelligenza Artificiale

Giovedì 23 Maggio 2024, 11:32

I politici indiani stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per "resuscitare" figure del passato durante le campagne elettorali, una pratica che sta sollevando dubbi etici tra gli attivisti per i diritti digitali. Un esempio è Vijay Vasanth, che ha usato un video del defunto padre H. Vasanth Kumar, per promuovere la sua candidatura a Kanniyakumari. Kumar, morto di Covid-19 quattro anni fa, appare nel video per elogiare il figlio. Questa tendenza, fa notare "Rest of the World", si estende ad altri politici come M. Karunanidhi, apparso in video AI nonostante sia deceduto nel 2018. Se da un lato questa tecnologia entusiasma gli elettori, dall'altro solleva interrogativi sull'uso dei "soft fakes" e sui diritti di proprietà delle immagini e delle voci dei defunti.