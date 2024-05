Guglielmo Marconi, per i russi l'inventore della radio fu Aleksandr Popov

Martedì 21 Maggio 2024, 13:17

Per i russi l'inventore della radio non fu Guglielmo Marconi ma Aleksandr Stepanovic Popov. Quest'ultimo, studioso delle radiazioni elettromagnetiche e insegnante all'Accademia militare di Kronstadt, nel 1894 creò un apparato per rilevare onde di scariche elettriche atmosferiche. Il 26 marzo 1896 trasmise il primo messaggio radio in Morse. I russi sostengono che Popov abbia inventato la radio un anno prima della richiesta di brevetto di Marconi ma, nel 1903, fu lo stesso Popov ad ammettere di non aver condotto esperimenti di telegrafia senza fili prima di Marconi. Guglielmo Marconi brevettò il suo sistema nel 1896 e fu riconosciuto internazionalmente come l'inventore della radio, ricevendo anche il Nobel nel 1909.