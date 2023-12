GTA 6, pubblicato in anticipo il primo trailer: ecco quando uscirà l'atteso videogioco di Rockstar Games

Il primo trailer di GTA 6 è online. Il video è uscito già nella serata di ieri, 4 novembre, sebbene fosse previsto per oggi. Il motivo di questa pubblicazione anticipata? Qualcuno sul web era riuscito a rubarlo, così la Rockstar Games ha deciso di mandare online il primo assaggio di uno dei videogiochi più attesi di sempre. E, a giudicare dalle prime immagini, sembrerebbe che gli appassionati della saga Grand Theft Auto non resteranno delusi.

Nel trailer di Gta 6 c'è tutto quello che ci si aspettava: il ritorno di Vice City, gang, sparatorie e perfino locali notturni.

Ma c'è dell'altro: alla fine del video viene rivelato il periodo di uscita del videogame. Per giocare a GTA 6 bisognerà aspettare il 2025. Nell'attesa dovremo accontentarci delle anticipazioni che sempre con maggiore frequenza Rockstar deciderà di divulgare.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023