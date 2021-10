Dal mese prossimo, Google e YouTube metteranno al bando qualsiasi tipo di inserzione commerciale che “contraddica il consenso scientifico ben consolidato sull’esistenza e le cause del cambiamento climatico”. Continua quindi la guerra dei giganti dell’hit-tech alle fake news e ai contenuti “sensibili”: di recente YouTube aveva chiuso due canali dell’emittente Russia Today, accusata di diffondere notizie false sulla pandemia, causando le ire del Cremlino.

Il nuovo provvedimento, che tocca i contenuti pubblicitari, prende di mira ogni contenuto «che definisca il cambiamento climatico come se fosse una truffa o una bufala, e che neghi il trend di surriscaldamento globale, e che neghi che siano i gas serra o le attività umane a contribuire al cambiamento climatico». Google impedirà questo tipo di messaggi pubblicitari in ogni sua piattaforma.

Può sembrare curioso che esistano contenuti del genere, e che gruppi di pressione si spingano a pagare per veicolare questi messaggi. Ma il gruppo di Mountain View nota in un comunicato che negli ultimi anni molti partner di Google, aziende di comunicazione e pubblicitarie, hanno espresso “crescenti preoccupazioni” riguardo a inserzioni (banner o video) che diffondono una narrazione distorta a proposito del cambiamento climatico. Gli inserzionisti non vogliono insomma essere accostati a messaggi del genere e Google, per evitare la fuga dei suoi clienti, è stata costretta ad intervenire.

Google is cracking down on the ability of climate change deniers to make money off its platforms and to spread climate misinformation through advertisements. https://t.co/QKEd7RH7EM

— CNN (@CNN) October 8, 2021