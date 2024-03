Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, droni e IA per salvare gli animali

Sabato 2 Marzo 2024, 13:52

Dalla digitalizzazione alla stampa 3D e l'uso di droni, la tecnologia diventa sempre più un supporto fondamentale per la protezione dell'ambiente e delle specie a rischio. Il tema della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, celebrata il 3 marzo, è "Connettere persone e pianeta: esplorare l'innovazione digitale nella conservazione della fauna selvatica". Altri esempi includono la prima criobanca del seme in Europa per la trota mediterranea e l'uso di droni per monitorare le coste italiane dove nidifica la tartaruga marina Caretta caretta. La tecnologia aiuta anche nella lotta contro il bracconaggio, gli incendi e l'inquinamento, con sensori impiegati per monitorare gli spostamenti dei bracconieri e la qualità dell'aria.