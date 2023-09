Anche il Giappone lancia il suo razzo verso la Luna

Giovedì 7 Settembre 2023, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 08:43

Questa mattina è avvenuto il lancio del razzo H2A dal Tanegashima Space Center in Giappone, con a bordo il modulo lunare Slim sviluppato dall'agenzia spaziale giapponese (Jaxa) per affinare la tecnologia degli atterraggi di precisione sulla Luna. È il primo lancio di questo tipo dopo il fallimento del lancio inaugurale del prototipo H3 a marzo. Il razzo trasporta anche il satellite astronomico Xrism per studiare il plasma nelle stelle e nelle galassie. Il modulo lunare dovrebbe entrare in orbita tra tre o quattro mesi e mira ad atterrare entro sei mesi. In caso di successo, il Giappone diventerà il quinto paese a far atterrare un veicolo sulla Luna, dopo l'ex Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina e l'India. I dati raccolti contribuiranno al progetto Artemis guidato dagli Stati Uniti, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2025. Il progetto XRISM è condotto dalla Jaxa in collaborazione con la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea. C'è un pianeta fantasma nel Sistema Solare

