‘Front Mission 1st Remake Limited Edition’ disponibile su PS 5 e Xbox One|Series

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 07:48

Arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series|One il 5 dicembre 2023 il gioco Front Mission 1St Remake Limited Edition (Microids), con una versione retail unica. Ideata da Microids, questa Limited Edition contiene contenuti fisici esclusivi realizzati dagli artisti che hanno dato vita al gioco. Nel dettaglio, i contenuti sono il gioco Front Mission 1St Remake, un’esclusiva figurina lenticolare, il manuale di gioco stampato e due litografie. In Front Mission First Remake si gioca nei panni di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., è possibile personalizzare il vostro Wanzer e usare strategicamente la vostra potenza di fuoco e il terreno per avere la meglio sugli avversari.



