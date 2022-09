Il fotovoltaico può aiutare a frenare l'emergenza gas

Lunedì 19 Settembre 2022, 16:01

Il crescente timore di una carenza di gas questo inverno sta alimentando l’idea di un ritorno cautelativo a stufe e camini a legna. È indubbio che un approccio del genere rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla transizione green del paese. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) ha rilevato che in Lombardia il 39% delle emissioni di PM10 deriva dall’impiego di camini a legna domestici (spesso di vecchia generazione). Arpa inoltre sottolinea come la combustione di legna per generare calore garantisca spesso bassi rendimenti energetici producendo però PM2,5. Si tratta di particolati aerei in grado di raggiungere la regione alveolare dei nostri polmoni. Foto: Ufficio Stampa Brini Press Music: "Perception" from Bensound.com

