Forum Comunicazione 2021, istituzioni e imprese a confronto sulle nuove strategie digitali

Si è chiusa il 9 giugno la quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione 2021. Diviso in due giornate, “Marketing & Communication Day” e “Digital Transformation Day”, l’appuntamento ha portato rappresentanti istituzionali e imprese a confrontarsi sulle strategie di marketing e comunicazione nel “new normal” imposto dalla pandemia, sulla comunicazione istituzionale e sul tema della sostenibilità. Oltre 4.500 le visualizzazioni tra Webex, Linkedin, Facebook e YouTube, con 16 ore di streaming live in 19 sessioni.

È intervenuta in apertura della seconda giornata Anna Ascani, Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, che ha sottolineato come lo stato debba investire sulle capacità e le competenze oltre che sulla tecnologia e gli aspetti infrastrutturali, in quanto l’innovazione è anzitutto un atto politico.

«Vi sono sempre più conferme che la digitalizzazione porti a una vera rivoluzione della produttività», ha commentato poi Andrew Williamson, vicepresidente Global Government Affairs di Huawei. «Accelerare la trasformazione digitale potrebbe avere impatto e benefici enormi per l'umanità in questo decennio. Ma questo comporterà anche delle sfide. Possiamo superarle al meglio adottando un approccio all'innovazione e alle partnership tecnologiche che sia aperto, inclusivo e collaborativo».

«I mutamenti portati dalla pandemia hanno accelerato lo sviluppo di nuovi modelli e abitudini per aziende e cittadini, tuttavia questa rapidità rischia di condurre a importanti disparità sociali», ha sottolineato Andrea Poggi, membro del Comitato Esecutivo per Deloitte Nord e Sud Europa. «Sarà quindi fondamentale che tutti, aziende, istituzioni e cittadini, collaborino per traghettare il proprio Paese verso una rinascita che sia equa e sostenibile e che l’innovazione, supportata dalle tecnologie digitali, diventi uno strumento in grado di abilitare una transizione verso il futuro che ponga al centro individui, collettività e ambiente».