Fortnite non funziona, ecco cosa sta succedendo. Disponibile la nuova stagione “Giungla", tutte le novità

Comincia oggi una nuova avventura "selvaggia" per il popolarissimo battle royale di Epic Games, che continua a cambiare faccia a ogni nuova stagione.

Già preannunciata nel corso dello show estivo di Geoff Keighley, la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 proporrà un'ambientazione ispirata ai terreni paludosi e alla fitta vegetazione della giungla. Sarà possibile rilevare i nemici dalla cima degli alberi con il "DMR termico", scivolare sui rampicanti e camminare sugli alberi, o trasformare gli avversari in spettatori con il "Cannone Cybertron". Oltre all’ampia gamma di nuove armi disponibili, sarà possibile anche cavalcare un velociraptor e usarlo per mordere gli avversari, o usare il fango per guadagnare più velocità rispetto alla scivolata normale e allo stesso tempo mimetizzarsi. Per gli amanti dei Transformers, sarà disponibile nel pacchetto di contenuti aggiuntivi anche la skin di Optimus Prime.

Qui il trailer di lancio. I server di gioco saranno offline per tutta la giornata di oggi, in manutenzione proprio per preparare il debutto della nuova Stagione 3.