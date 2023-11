Facebook e la nuova "bufala": «Anch'io sto disattivando!»

Lunedì 13 Novembre 2023, 15:02

Negli ultimi giorni moltissimo utenti di Facebook in Italia si sono trovati a leggere un messaggio che li invita a disattivare l'account per evitare l'addebito di 4,99 dollari al mese da parte di Meta, l'azienda proprietaria del social network. Questo nuovo esempio di catena di Sant'Antonio è in realtà una bufala senza alcun tipo di fondamento. Il messaggio, virale sulle bacheche che cercherebbe di proteggere la privacy degli utenti, è privo di qualsiasi validità. Il post, diventato virale, contiene nomi di presunti legali e presunti canali televisivi come fonte della notizia, elementi che cercano di dare credibilità alla fake news. Questa bufala, che ormai appare periodicamente, è stata smentita.