Instagram e Facebook down, i social di Meta non funzionano: segnalazioni da tutto il mondo. Ecco cosa sta succedendo

Problemi su Facebook, Instagram e Threads. Tutti e tre i social media - sia app che i siti - hanno smesso di funzionare intorno alle 16, creando problemi a chi cercava di accedere. Su Facebook, gli utenti sono stati "buttati fuori" dall'app, senza riuscire a rientrare neanche una volta inserita la password. Su Instagram, invece, è apparso il messaggio «impossibile aggiornare il feed» e tutti i post visibili erano quelli vecchi.

Le segnalazioni su Downdetector

Centinaia di migliaia le segnalazioni, anche su Downdetector, il portale che raccoglie tutti gli avvisi degli utenti che evidenziano problemi sui vari portali online.

Come si può vedere nella foto, dalle 16 circa la curva si è impennata. Stessa sorte per Facebook.

L'ironia su X

Come sempre in questi casi, gli utenti si sono "spostati" su X, che invece sembra sempre meno vulnerabile e che diventa un rifugio per chi cerca informazioni o per chi semplicemente ironizza. «Twitter come sempre unica certezza per capire se c'è un Instagram down», si legge in un post. I problemi comunque hanno riguardato tutto il mondo. Si tratta quindi di un problema che ha coinvolto i social di Meta - Messanger e Threads compresi - a livello nazionale.

twitter come sempre unica certezza per capire se c’è un instagram down #instagramdown pic.twitter.com/cOWKGBnm2d — sa'🐈‍⬛ (@sereautunnali) March 5, 2024

In aggiornamento