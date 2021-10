Facebook cambia nome? Ecco cosa sta succedendo

Giovedì 21 Ottobre 2021, 17:06

Secondo quanto rivelato da The Verge, il 28 ottobre Mark Zuckerberg rivelerà il nuovo nome di Facebook. Il social da 2,9 miliardi di utenti attivi mensili cambia identità? Cosa sta succedendo? Si tratterebbe di un rebrand della società madre: il nome di Facebook insomma resterà uguale, a cambiare sarà Facebook Inc. È la società che possiede Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus ad aver bisogno di una "rinfrescata", dunque. Per quanto riguarda gli utenti, invece, nessun problema: non sono previsti cambiamenti per gli iscritti. Ma quali sono i motivi di questa scelta? E perché proprio adesso? Sarebbero gli scandali legati all'ex dipendente Frances Haugen ad aver spinto la società a cambiare nome. Un modo per prendere le distanze dalla vicenda e tentare di evitare al brand una cattiva pubblicità.