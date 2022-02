L'elicottero Black Hawk vola senza pilota: è la prima volta nella storia

Il volo senza pilota è già una realtà. Negli Stati Uniti un elicottero Black Hawk ha effettuato due voli di 30 minuti "autonomamente" senza alcun pilota e senza passeggeri a bordo. I voli sono stati effettuati a Fort Campbell, nel Kentucky, sabato 5 e lunedì 7 febbraio secondo quanto riporta un comunicato della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del Dipartimento della Difesa.

Il pilota automatico è sempre più sicuro

Il volo di prova fa parte del programma Alaias (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System) che mira a inserire "kit rimovibili" in velivoli militari già esistenti per "promuovere l'aggiunta di automazione di alto livello". Nel detraglio, nell'elicottero Black Hawk (modello UH-60A) è stata installata al tecnologia Sikorsky MATRIX della Lockheed Martin.

«Con carichi di lavoro ridotti, i piloti possono concentrarsi sulla gestione della missione anziché sulla meccanica» ha affermato Stuart Young, program manager del Tactical Technology Office della DARPA «Questa combinazione unica di autonomia software e hardware renderà il volo più intelligente e sicuro».

Lo scopo del programma Alias è garantire maggiore flessibilità operativa all'esercito: «Ciò include la capacità di operare per le aeromobili in qualsiasi momento del giorno e della notte, con e senza piloti, e in una varietà di condizioni difficili, come ambienti visivi pocho chiari o congestionati».