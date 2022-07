Elettrodomestici, ecco quelli che consumano di più

Sabato 16 Luglio 2022, 15:19

In questo momento storico tutti quanti vogliono cercare di tenere a bada il prezzo delle bollette. E gli elettrodomestici in tal senso possono fare tanto, nel bene e nel male. Le circostanze attuali sono purtroppo note a tutti: la guerra in Ucraina ha fatto volare i prezzi delle materie prime e dell’energia. L’inflazione, come risultato, si è letteralmente impennata. Le ripercussioni sul portafoglio degli italiani sono e saranno pesanti, e il caro bollette è una delle più evidenti. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

