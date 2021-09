Echo Show 15, il nuovo "cuore" della casa intelligente: organizzazione e intrattenimento per tutta la famiglia

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:29

La "casa intelligente" firmata Amazon dà il benvenuto a Echo Show 15: il nuovissimo smart display con schermo da 15,6″ che promette di diventare il "cuore" della vostra smarthome. Grazie al processore Amazon AZ2 Neural Edge, Echo Show 15 riconosce tramite camera integrata i vari membri della famiglia, offrendo a ognuno di loro una schermata personalizzata. In altre parole Alexa, tramite il sistema VisualID, identifica le persone che passano davanti allo schermo e propone tutta una serie di widget "ad hoc" come appuntamenti, promemoria, liste della spesa, messaggi lasciati da altri membri della famiglia. Echo Show 15 rivoluziona l’organizzazione e l’intrattenimento in casa con uno schermo intelligente accessibile e utile a tutta la famiglia.

Organizzazione, ma anche intrattenimento

Echo Show 15 può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale, a parete o anche su apposito supporto. Organizzazione, ma anche intrattenimento: Netflix, Amazon Prime Video e altri servizi di streaming video sono disponibili, così come musica e podcast da Amazon Music, Spotify e Audible. E poi tanto altro ancora, fra ricette in cucina, fotografie (funziona anche come cornice digitale) e interazione con gli altri dispositivi smart presenti in casa.

Privacy

Alexa e i dispositivi Echo Show sono stati progettati con diversi elementi di protezione della privacy. I comandi per spegnere i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera integrato e la possibilità di eliminare le registrazioni vocali, ad esempio, offrono trasparenza e l’opportunità di controllare la propria esperienza con Alexa.