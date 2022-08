Ecco perché il gelso è un albero antismog

Martedì 9 Agosto 2022, 14:38

C’è un albero anti-smog che si rivela davvero utile quando si tratta di combattere l’inquinamento dell’aria e del suolo. Si tratta del gelso, che potresti considerare di piantare se hai uno spazio verde intorno alla tua casa. Questa presenza ti assicurerà un’aria e un suolo più puliti. Il gelso infatti ha una grande capacità di catturare la CO2 sia attraverso i rami che attraverso le radici. Ma non solo: i suoi frutti sono pure molto gustosi. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

