EasyJet lancia l'app di appuntamenti per i passeggeri: si potrà matchare in aeroporto e in volo. Come funziona

Nell’era della Digital Transformation per fare nuove conoscenze e incontrare l'anima gemella bisogna affidarsi al web. Scettici o no, sono sempre piu' le persone che si iscrivono, per curiosità o per gioco, ad app di incontri, e a volte si trova anche l'amore. I siti di incontri online rappresentano il luogo virtuale dove uomini e donne di ogni fascia d’età possono conoscersi, chattare o matchare (per dirla alla Tinder), incontrarsi ed iniziare una relazione. Il successo delle piattaforme di dating online è legato ai cambiamenti sociologici che la società sta sperimentando nel tempo. E così tutti si adeguano. Aziende in primis.

EasyJet apre la sua app di appuntamenti per i passeggeri

È easyJet a salire sul podio come prima compagnia aerea al mondo pronta a lanciare una app di incontri per i passeggeri. L'amore vola ad alta quota. Il vettore di bilancio spera così di entrare nell'industria del romance online dominata da Tinder ed eHarmony con easyWoo.

Come funziona?

C'erano già applicazioni di appuntamenti per piloti ed equipaggio, ma easyWoo è la prima per i passeggeri. Un all inclusive quello della compagnia: biglietto, bevande, snack e amore (forse). I piccioncini potranno confrontarsi con i compagni di volo al gate di partenza o in cielo.

Il procedimento è semplice, come spiega il The Sun: acquistato il biglietto aereo della compagnia si può usare l'applicazione e cercare un "partner" di viaggio che sosta nei paraggi, al gate o sul volo. E allora, viaggiate perché il partner della vostra vita potrebbe essere proprio ad attendervi già con la valigia in mano.