Earth Technology Expo 2022, a Firenze dal 5 all'8 ottobre

Cambiamenti climatici e gestione delle emergenze come i terremoti, le alluvioni e persino le possibili minacce che potrebbero venire dallo spazio come gli asteroidi. Tutto questo e molto altro nella seconda edizione di Ete, Earth Technology Expo, in scena alla Fortezza da Basso di Firenze dal 5 all’8 ottobre prossimo. Satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale. In mostra l’Italia che meraviglia il mondo. I visitatori potranno indossare il nuovo casco hi tech dei Vigili del Fuoco e seguire le micro-telecamere a fibra ottica e a infrarossi in grado di ‘vedere’ il calore emesso da chi è rimasto intrappolato sotto il crollo di edifici. Non solo, sarà possibile provare i microfoni ultra sensibili e vedere all’opera i microrobot in grado di penetrare nelle più piccole cavità, capaci anche di verificare lo stato di gallerie e reti fognarie.

E poi osservare le immagini delle macchine che vedono l’invisibile (un’auto gira la città e con un’apparecchiature speciale ‘radiografa’ l’invisibile: sotterranei, tubature, canalizzazioni, fibre, scoli, resti archeologici…) per tenere sotto controllo eventi rischiosi, non percepibili con le verifiche tradizionali. Attraverso i geofoni e i ‘lifelocators’ che rilevano anche le vibrazioni più deboli, capiremo come funzionano le navi a idrogeno e a zero emissioni prodotte in Italia.

La seconda edizione di Earth Technology Expo è insomma l’unica grande esposizione italiana sulle tecnologie legate all’ambiente da applicare il più velocemente possibile: con più ampi spazi espositivi dello scorso anno , 70 workshop e atelier tecnologici con 350 esperti e scienziati, climatologi ed ecologisti, innovatori e inventori, imprenditori e investitori. Alle anticipazioni e alle presentazioni, si aggiunge anche la prima Conferenza sugli impatti climatici nell’area del Mediterraneo “Mare Climaticum Nostrum”, organizzata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, con i report scientifici più aggiornati del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici interfaccia dell’IPCC dell’Onu, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’Ispra e la Fondazione Earth Water Agenda che ha promosso la candidatura italiana al World Water Forum e promuove la Expo.

Earth Technology Expo sarà a ingresso libero e vede tra i promotori la Fondazione Earth Water Agenda con sede a Firenze che ha lanciato la candidatura italiana al World Water Forum e opera nel settore della transizione ecologica, delle acque e del clima, la Protezione Civile, Ispra, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, i Consorzi di bonifica dell’Anbi, Firenze Fiera.