Dragon SpaceX, il colonnello Walter Villadei: «Traguardo che diventa realtà»

Domenica 14 Gennaio 2024, 11:12

Il colonnello Walter Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana è pronto per la missione spaziale Ax-3, organizzata da Axiom Space. La navetta Dragon di SpaceX partirà il 17 gennaio dal Kennedy Space Center in Florida, trasportando l'equipaggio di quattro membri verso la Stazione Spaziale Internazionale per una permanenza di 14 giorni. Villadei, pilota della missione, è emozionato e concentrato, definendo questa missione un traguardo per sé e per l'Italia. «Svolgeremo il nostro lavoro restando sempre perfettamente integrati con gli altri astronauti che sono già sulla Iss, in modo da essere pronti ad affrontare insieme qualsiasi imprevisto»