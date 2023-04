Documenti Usa e Nato finiti online, la fuga di notizie partita da Discord: cos'è la videochat da 150 milioni di utenti

I documenti segreti di Stati Uniti e Nato sulla guerra in Ucraina, finiti online la settimana scorsa, sarebbero in principio stati fatti trapelare tramite Discord, una piattaforma di videochat molto popolare soprattutto tra nerd e appassionati di videogiochi, pubblico per cui è stata progettata. Da Discord, i file sensibili sarebbero poi stati trasmessi, da utente a utente, su altre app di messaggistica quali Twitter e Telegram.

Lo ha rivelato un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui i file top secret - riguardanti piani militari, operazioni strategiche e forniture di armi in vista della controffensiva di Kiev - sarebbero comparsi per la prima volta lo scorso gennaio, in una piccola chat di utenti anonimi su Discord: non sa chi siano, e soprattutto, come abbiano fatto a ottenere quei documenti. Scoprirlo, sarà l'obiettivo di un'indagine federale in corso negli Usa.

Nuove polemiche su Discord

Su Discord gli utenti parlano soprattutto in gruppi privati, a cui si accede solo tramite invito. Non è la prima volta che l'app finisce sotto la lente d'ingrandimento delle autorità. In passato, infatti, si erano verificati dei casi di utilizzo improprio delle caht: alcuni utenti se ne servivano per condividere materiale pedopornografico.

Negli Stati Uniti, secondo alcune inchieste, la piattaforma era stata spesso impiegata dai suprematisti bianchi per radunarsi e organizzare attentati a Charlottesville, che nell'agosto 2017 divenne teatro di scontri violenti tra neonazisti e antirazzisti.

L'indagine governativa, avviata venerdì 7 aprile su richiesta del dipartimento della Difesa Usa, sta cercando risposte su come siano emerse su Discord quelle decine e decine di immagini scannerizzate dei documenti segretati.

La società sviluppatrice di Discord - spiega il Wsj - ha affermato che la sua priorità resta quella di garantire un'esperienza sicura per tutti gli utenti. Inoltre, i portavoce hanno ribadito la totale collaborazione con le forze dell'ordine e si dicono pronti a rispondere in caso di accertate violazioni delle policy di sicurezza.

Discord è nata nel 2015, a San Francisco, e attualmente conta circa 150 milioni di utenti mensili in tutto il mondo. Si tratta comunque di una piattaforma meno frequentata rispetto a colossi del web 2.0, quali Facebook-Meta, Instagram, Twitter e TikTok, che raggiungono miliardi di utenti ogni mese.