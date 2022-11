Cybersecurity, la Polizia postale "arruola" Marco Camisani per una nuova campagna informativa di prevenzione

Parte il 25 novembre, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, la nuova campagna di cyber Hygiene di prevenzione sui rischi della rete della Polizia Postale, in collaborazione con Marco Camisani Calzolari, esperto di comunicazione digitale e marketing e divulgatore della cultura digitale attraverso i mass media, volto noto di Striscia la Notizia.

L’iniziativa prevede la realizzazione di molteplici video clip sui principali reati informatici che imperversano nella rete e che creano maggiore allarme sociale tra gli utenti del web e, soprattutto, i consigli della Polizia Postale per una navigazione sicura consapevole, responsabile e critica delle nuove tecnologie.

Attraverso la campagna di prevenzione vengono divulgate informazioni di protezione informatica in forma semplice e immediata per evitare che la navigazione si trasformi in un rischio per i suoi utenti, in modo che possano fruirne con le competenze necessarie ad assicurare la tutela della propria sicurezza e della privacy.

Tutte le pillole di sicurezza informatica verranno divulgate attraverso i canali istituzionali della Polizia di Stato e dello stesso Marco Camisani Calzolari.

