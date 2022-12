Chip nel cervello umano, Musk presenta Neuralink: «Test entro 6 mesi»

Qualche mese fa Elon Musk mostrava insoddisfazione. La sua Neuralink non stava progredendo rapidamente. Ora il magnate sudafricano ha annunciato che entro i prossimi sei mesi si potrà iniziare a inserire un impianto cerebrale informatico delle dimensioni di una moneta in pazienti umani entro breve tempo. Un microchip che, come annunciato in un evento presso la sede della società a Fremont, in California, potrebbe aiutare a risolvere alcune patologie umane. Seguendo il sistema “Synchron Switch”, ideato e brevettato dall’azienda newyorchese Synchron, la prima a ottenere l’approvazione dalla Food and Drug Administration per la sperimentazione delle interfacce neurali sull'uomo, il chip utilizza un sistema complesso per interagire con il cervello umano.

Come funziona Neuralink

Una serie di sensori (chiamati "Stentrode") vengono inseriti all’interno dei vasi sanguigni fino a raggiungere la parte superiore del cervello. I sensori sono controllati da remoto utilizzando il “Synchron Switch”, un ricevitore wireless collocato sottopelle all’altezza del torace, che digitalizza gli impulsi cerebrali e li ritrasmette a pc, tablet e smartphone, che a quel punto possono essere attivati semplicemente pensando a un comando motorio. Ed è così che quando Gorham pensa a muovere una mano, il suo iPad lo registra come il tocco di un dito sullo schermo.

Elon Musk: «Ecco il nostro sistema di sensori»

Le parole di Musk durante la presentazione di Neuralink riportate dai media americani: «Vogliamo essere estremamente attenti e certi che funzionerà bene prima di inserire un dispositivo in un essere umano, ma abbiamo presentato, credo, la maggior parte dei nostri documenti alla FDA e pensiamo che probabilmente tra circa sei mesi dovremmo essere in grado di avere il nostro primo Neuralink in un essere umano». La FDA è la Food and Drug AdministrationFood and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America.