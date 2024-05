ChatGPT, sarà disattivata la voce simile a quella di Scarlett Johansson

Martedì 21 Maggio 2024, 10:48

OpenAI sta attivamente impegnandosi per rimuovere una delle voci di ChatGPT, che ha somiglianze con quella dell'attrice Scarlett Johansson, famosa per aver prestato la sua voce a un'intelligenza artificiale nel film "Her" del 2013, diventato un simbolo dell'interazione uomo-IA. Johansson ha minacciato azioni legali contro OpenAI, società fondata da Sam Altman, che, secondo fonti come il sito specializzato The Verge, è in contatto con i rappresentanti dell'attrice. In risposta alle accuse, OpenAI ha chiarito che la voce in questione, chiamata 'Sky', non è basata direttamente sulla voce di Scarlett Johansson, ma su quella di un'altra attrice professionista. L'azienda ha sottolineato la sua convinzione che le voci dell'IA non dovrebbero imitare deliberatamente celebrità. OpenAI ha lavorato con doppiatori professionisti per sviluppare voci sintetiche come Breeze, Cove, Ember, Juniper e Sky. Tuttavia, 'Sky' è diventata oggetto di grande attenzione quando OpenAI ha introdotto la sua versione più recente, GPT-4o. Molti osservatori hanno notato la somiglianza con la voce di Johansson, e il giorno della presentazione di GPT-4o, Sam Altman ha pubblicato un post criptico su X: "Her", alimentando ulteriori speculazioni. Scarlett Johansson ha rifiutato l'offerta di dare la voce a GPT-4o e ha richiesto a OpenAI una dettagliata spiegazione su come sia stata creata la voce di 'Sky'.